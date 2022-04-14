KARASU'DA ÇALILIK ALAN YANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARASU'DA ÇALILIK ALAN YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, çalılık alanda yangın çıktı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, çalılık alanda yangın çıktı. Ekipler, 40 dönüm alanda etkili olan yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı.

Öğle saatlerinde, Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki çalılık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri bölgeye geldi. İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale etti. Yanan çalı ve otlar nedeniyle 40 dönüm alana yayılan yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

KARASU'DA ÇALILIK ALAN YANDI

KARASU'DA ÇALILIK ALAN YANDI

KARASU'DA ÇALILIK ALAN YANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title