Karasu'da bayramda yapılan denetimlerde 478 sürücüye ceza kesildi Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kurban Bayramı'nda kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen uygulamalarda 478 sürücüye 186 bin 876 lira ceza uygulandı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kurban Bayramı'nda kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen uygulamalarda 478 sürücüye 186 bin 876 lira ceza uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayramda oluşturdukları kontrol noktalarında 2 bin 250 aracı sorguladı, 178 araca 101 bin lira idari para cezası kesti. Ayrıca, 3 bin 167 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapan jandarma, yaralanmalı ve hasarlı 4 trafik kazasına müdahale etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde ise 379 araç sorgulandı, 300 sürücüye 85 bin 876 lira ceza uygulandı. Ekipler, 2 bin 380 şahsın GBT sorgusunu gerçekleştirirken, 5'i yaralanmalı, 3'ü hasarlı 8 kazada görev aldı. AA / Osman Nevtan Angün - Güncel Kurban Bayramı Hisarcık Sakarya Karasu Güncel Haberler

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