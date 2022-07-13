Karasu'da 18 yaşındaki genç evde ölü bulundu Tatil için Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen 18 yaşındaki Eren Topal, evde ölü bulundu. Tatil için Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen 18 yaşındaki Eren Topal, evde ölü bulundu. Aziziye Mahallesi Şehit Atıf Ödül Caddesi'ndeki evlerine İstanbul'dan tatil için gelen Topal'dan bir süredir haber alamayan ailesi, durumu ilçedeki yakınlarına bildirdi. Eve giden akrabaları Topal'ı banyoda hareketsiz bulunca sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Topal'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Osman Nevtan Angün - Güncel İstanbul Sakarya Tatil Güncel Haberler

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