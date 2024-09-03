KARAR SONRASI KIZLARININ MEZARINA GİTTİLER

Kayseri'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı öldüren Gökhan Çatbaş'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı dava sonrası Edanur Çoban'ın annesi Tuğba Çoban, babası Akın Çoban, kız kardeşi Fatma Çoban ve erkek kardeşi Mehmet Çoban, Nevşehir'in Kozaklı ilçesine giderek kızlarının mezarını ziyaret etti. Kızlarının Kozaklı Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua eden aile bireyleri, kararı, gözyaşları eşliğinde kızlarına söyledi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ,