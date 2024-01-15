Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kılıç, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", Sergen Sezgin'in "209. saat" fotoğraflarına oy veren Kılıç, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son sığınak" karesini seçti.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde oyunu İsa Terli'nin "İstanbul'da şimşekli gece" karesinden yana kullanan Kılıç, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini oyladı.

Kılıç, AA muhabirine, oylamada seçim yapmanın güç olduğuna değinerek, "2023 yılında yaşadığımız hüzünleri, sevinçleri, gururları bu fotoğrafları incelerken tekrar hatırlayıp aynı duyguları hissetmiş oldum. Güzel fotoğrafların çekilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, Anadolu Ajansı yöneticilerine ve çalışanlarına kolaylıklar diliyorum." dedi.