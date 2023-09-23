Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, göreve başladı
Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, göreve başladı.
Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, göreve başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14 Eylül'de düzenlenen "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde dönem ikincisi olarak sertifikasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.
Kura çekimi sonucu görevi yeri olarak belirlenen Karapürçek'e gelen Kaymakam Kılıç, kaymakamlık binası önünde kamu görevlileri tarafından karşılandı.
Kılıç, kamu personeliyle tanıştıktan sonra makamına geçerek görevine başladı.
Kaynak: AA / Güncel