Karapınar'da yılın ilk hububat alımı yapıldı

Karapınar'da yılın ilk arpa alımı yapılırken, Karapınar Ticaret Borsası, 2022 yılının ilk hububat ürünlerini getiren çiftçilere ödül verdi.

Karapınar Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy, Türkiye genelinde Konya ve Karapınar'ın hububat alanında büyük önem taşıdığını belirterek bol kazançlı bir hasat dönemi geçirilmesi temennisinde bulundu.

2022 sezonu hububat alımına İlçe Müftülüğü imam hatiplerinden Yusuf Tosun'un duası ile başlayan Karapınar Ticaret Borsası üyeleri, ilk mahsulün satışını Elektronik Satış Salonu'nda gerçekleştirdi.

Ulusoy, yılın ilk mahsul arpasını 6 bin 815 fiyatla satın alan Hikmet Şimşekli ve yılın ilk mahsul arpasını satan Osman Kılınçat'ı tebrik etti.

Ticaret Borsası tarafından hem alıcı Hikmet Şimşekli hem de çiftçi Osman Kılınçat Ticaret Borsası tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Ticaret Borsası Satış Salonu'nda yapılan programa, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Baş Müdürü Mustafa Yılmaz, Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, Yönetim Kurulu üyesi Musa Diri, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Güneri, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Can Aydınbelge ile vatandaşlar katıldı