Karapınar'da trafik denetimlerinde 35 motosiklet ve 55 araç sürücüsüne 374 bin lira ceza yazıldı

Karapınar ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 35 motosiklet sürücüsüne 151 bin lira, 55 araç sürücüsüne ise 223 bin lira ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği belirtildi.