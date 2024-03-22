Karapınar'da Tır Devrildi, 1 Kişi Yaralandı
Karapınar ilçesinde devrilen tıra otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.Ö. (41) idaresindeki 34 DDH 631 plakalı tır, Karapınar-Ereğli kara yolu Akören Kavşağı'nda karşı şeride geçip yola devrildi. A.A. (43) kontrolündeki 27 APD 946 plakalı otomobilde tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.Ö, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.