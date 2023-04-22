Karapınar'da polislerden depremzedelere bayram ziyareti

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bayramda yurtta kalan depremzedeleri ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Mete, gazetecilere, ilçedeki yurtta kalan depremzedelerle bir araya geldiklerini söyledi.

Vatandaşların bayramını kutladıklarını aktaran Mete, "Çocuklarla vakit geçirerek, ikramlarda bulunuldu. Bir nebze olsun yüzlerinde tebessümü sağlayarak, yanlarında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik." dedi.