Karapınar'da otizm farkındalık etkinlikleri düzenlendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Otizm Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde organize edilen programda Karapınar Öğretmenevi önünde ellerinde kırmızı balonlarla toplanan kalabalık, "Farkında ol, Kabul Et, Destekle!" sloganıyla Anıt Alanı'na yürüdü.

Katılımcılar, otizme dikkat çekmek amacıyla kırmızı balonları gökyüzüne bıraktı.

Etkinliğe Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya'nın yanı sıra ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, palyaço gösterileri, otizme farkındalık için el basma etkinliği, otizm simülasyonları gibi çeşitli farkındalık faaliyetleri yer aldı. Ayrıca özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan el emeği ürünler sergilendi.

Etkinliğe, Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karapınar Özel Eğitim Uygulama Okulu, Fevzi Paşa Ortaokulu, İsmet Büyükyaylacı İlkokulu ve TOKİ Yavuz Selim İlkokulu'ndan özel eğitim öğrencileri katıldı.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, "Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Bu farklılığın toplumsal hayatta kabul görmesi için farkındalık büyük önem taşıyor. Karapınar'da hem öğrencilerimizin hem de vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla dolu dolu bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız otizmli bireylerin yalnız olmadığını göstermek ve toplumun her kesimini bu konuda bilinçlendirmek." dedi.