Karapınar'da Lastiği Patlayan Otomobilin Devrilmesi Sonucu 5 Kişi Yaralandı
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E.F. yönetimindeki 42 AIF 205 plakalı otomobil, Konya-Adana yolunda ilerlerken Karapınar ilçe girişinde lastiğinin patlaması sonucu takla atarak devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan A.F, F.S, F.Y. ve H.A.F. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Karapınar'da lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
E.F. yönetimindeki 42 AIF 205 plakalı otomobil, Konya- Adana yolunda ilerlerken Karapınar ilçe girişinde lastiğinin patlaması sonucu takla atarak devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan A.F, F.S, F.Y. ve H.A.F. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.