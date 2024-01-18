Karapınar'da hükümlü hastanede yakalandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde, 27 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü hastane koridorunda yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini göstermeyen D.M'nin arandığını tespit etti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, 27 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü hastane koridorunda yatarken yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane koridorunda yatan bir kişiden şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi.
Kimliğini polise göstermeyen D.M'nin, yapılan fotoğraf analizinden "cinayet, kasten yaralama, ruhsatsız silah taşıma ve ticareti" suçlarından arandığı, hakkında 27 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
Polis ekiplerince emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.