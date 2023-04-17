Karapınar'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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Karapınar'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Karapınar'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Konya'nın Karapınar İlçesinde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir ikamette gerçekleşen hırsızlık olayının ardından harekete geçen İlçe Emniyeti ekipleri incelemeler ve kamera araştırmaları neticesinde söz konusu hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı.
Zanlılardan Ali K. ve Oğuzhan G. isimli 2 şüpheli yakalanmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel