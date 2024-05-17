Karapınar'da Gençlik Haftası etkinliği: Gençler Mennek Kalesi'ne Türk Bayrağı açtı
Konya'nın Karapınar ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, gençler Karacadağ bölgesindeki Mennek Kalesi'ne zorlu bir arazide saatlerce yürüyerek ulaştı ve büyük bir Türk Bayrağı açtı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, gezi etkinliği gerçekleştirildi.
Karacadağ bölgesine düzenlenen etkinlikte konuşan Karapınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Ali Karakul, gençlerin zorlu bir arazide saatlerce yürüdüklerini kaydetti.
Karacadağ bölgesindeki Mennek Kalesi'ne ulaşan gençler, büyük bir Türk Bayrağı açtı.