Karapınar'da Apartmanda Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle apartman boşluğu dumanla doldu. 16 dairelik apartmandaki vatandaşlar itfaiyenin sepetli kurtarma aracıyla tahliye edilirken, 3 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Konya'nın Karapınar ilçesi Sandıklı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Bodrum katındaki dairede çıkan yangın hızla yayılırken, apartman boşluğu dumanla kaplandı. Apartmanda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bodrum katta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Apartman boşluğunu saran dumanlar nedeniyle binada bulunan apartman sakinleri itfaiyenin sepetli kurtarma aracıyla tahliye edildi. Dumandan etkilendiği düşünülen 3 kişi ise Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haber-Kamera: Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), DHA)