Karanlıkta Badminton Oyunu
DailyMotion.com - Güncel
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Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir spor salonu oldukça ilgi çeken bir girişimde bulundu.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir spor salonu oldukça ilgi çeken bir girişimde bulundu.
Spor salonunda kurulan ve sadece neon ışıkların kullanıldığı 'Shuttle In The Dark' (Karanlıkta Mekik) odasında badminton oynanıyor.
Raketle oynanan badminton Malezya'da en popüler sporlar arasında.
Dünyanın en iyi badminton oyuncularının birçoğu Malezyalı.
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022
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