Karamürsel ve Gölcük'te Cumhuriyet Bayramı Törenleri

Güncelleme:
Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla coşkulu törenler düzenlendi. Törenler, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve halk oyunları sergilendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi, İlhan Çınar alanında düzenlenen tören Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve beraberindeki protokol üyelerinin, öğrencilerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamasıyla başladı.

Programda İnan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törende öğrenciler şiir okudu, hazırlanan halk oyunu gösterisi sergilendi. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyelerince verildi.

Program geçit töreniyle son buldu. Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kurulu temsilcileri, okul müdürleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gölcük

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yapılan törende Kaymakam Müfit Gültekin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, koro dinletisi yapıldı, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Tören, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

Programa Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, siyasi parti ilçe başkanları, gaziler, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

