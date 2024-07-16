Karamürsel ve Darıca'da 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ve Darıca ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Karamürsel'de 4 Temmuz Mahallesi Atatürk Anıtı alanında resim sergisi düzenlendi. Etkinlikte resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kaymakam Osman Aslan Canbaba ile Belediye Başkanı Ahmet Çalık konuşma yaptı.

Programda Karamürsel Kızılay Şubesi tarafından helva dağıtıldı.

Darıca

Darıca ilçesinde belediye önünde toplananlar, Cevher Dudayev Parkı'na yürüdü.

Buradaki etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kaymakam Yüksel Kara ile Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık konuşma yaptı.

Program, İskoliye Sanat Akademisi Korosu'nun tasavvuf müziği eserleri seslendirilmesinin ardından sona erdi.