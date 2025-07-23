Karamürsel Sahilinde Yosun Tabakası Görüldü

Karamürsel Sahilinde Yosun Tabakası Görüldü
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi sahilinde 'deniz marulu' olarak bilinen yosun türlerinin kıyıya yakın bölgelerde şerit halinde biriktiği gözlemlendi. Yosunların rüzgar ve dalgaların etkisiyle sahil şeridinde yoğunlaştığı bildiriliyor.

??????? Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi sahilinde kıyıya yakın bazı bölgelerde şerit halinde yosun tabakası görüldü.

Denizin kıyıya yakın bazı noktaları, halk arasında "deniz marulu" adı verilen yosun türüyle kaplandı.

Yosunların, rüzgarın etkisiyle sahil şeridinde belirli noktalarda biriktiği ve dalgaların hareketine bağlı zaman zaman kıyıya daha da yaklaştığı gözlemlendi.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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