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Karamürsel Sahili Müsilajla Kaplandı

Karamürsel Sahili Müsilajla Kaplandı
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Kocaeli'nin Karamürsel sahili, müsilaj nedeniyle boydan boya kaplanarak denizcilik faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Tekne motorları arızalanmaya başladı ve esnaf çözüm talep ediyor.

Karamürsel sahili boydan boya müsilajla kaplandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel sahili boydan boya müsilajla kaplanarak çirkin görüntüye neden oldu. Müsilaj sebebiyle teknelerin motor arızalanmaları oluşmaya başladı.

Kocaeli'nin Karamürsel sahilinde etkili olan müsilaj, denizcilik faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Son günlerde Karamürsel sahilinde artış gösteren deniz salyası (müsilaj), tekne motorlarında devridaim lastiklerini tıkayarak arızalara yol açıyor. Yetkililerden temizlik ve çözüm talep eden sahil esnafı ve balıkçılar, yaz sezonuna girilirken gerekli önlemlerin acilen alınmasını istiyor. Müsilaj sebebiyle oluşan çirkin manzara görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAYYAR ÖZTOPRAK - Güncel
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