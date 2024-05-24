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Karamürsel Kaymakamı Öğrencilerle Buluştu

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Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer ile birlikte düzenlenen 'Kariyer Günü' programında öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Canbaba, öğrencilerin taleplerini dinleyerek gelecekleri için ellerinden gelen desteği sunacaklarını belirtti.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, "Kariyer Günü" programında öğrencilerle bir araya geldi.

Hikmet Özbağçı İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Canbaba, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, Karamürsel Alp Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

Programda öğrencilerin taleplerini dinleyen Kaymakam Canbaba, "Bizim önceliğimiz, sizlerin geleceğidir." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Canbaba, eğitim konusunda ellerinden gelen desteği sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Daha sonra öğrencilere KOÜ Denizcilik Fakültesinin eğitimleri ve mezuniyet sonrasında iş imkanları konularında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Üniversitesi Osman Aslan Canbaba Denizcilik Karamürsel Eğitim Güncel Haberler

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