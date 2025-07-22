Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne Fatih Başdemir Atandı

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Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Fatih Başdemir, görevine başladı ve Kocaeli Bölge Yönetimi ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü görevinden tayin edildi.

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Fatih Başdemir, görevine başladı.

Başdemir, Kocaeli Bölge Yönetimi ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü görevinden Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayin oldu.

Göreve başlayan Başdemir, Karamürsel'de çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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