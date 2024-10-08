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Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 5 Yeni Araç Tahsis Edildi

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 5 Yeni Araç Tahsis Edildi
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Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yeni tahsis edilen 5 araç, 4 Temmuz Mahallesi'nde düzenlenen törenle teslim edildi. Araçlar sirenler eşliğinde görev yerlerine uğurlandı. Törene önemli yerel yöneticiler ve emniyet yetkilileri katıldı.

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 5 yeni araç teslim edildi.

4 Temmuz Mahallesi'nde sergilenen araçlar, daha sonra sirenler eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.

Törene, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Karakaya, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, Karamürsel Polis Derneği Başkanı Murat Sağır, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polis memurları katıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel

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