Karamürsel Halk Eğitim Merkezi personeli iftarda buluştu - Haberler

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Karamürsel Halk Eğitim Merkezi personeli iftarda buluştu

AA - Melih Palas - Güncel
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Karamürsel Halk Eğitim Merkezi personeli iftarda buluştu

Karamürsel Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan personel iftarda buluştu.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Karamürsel Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan personel iftarda buluştu.

Okul bahçesinde yapılan iftar programında konuşan Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, hedeflerinin ilçede eğitim kalitesini yükseltmek, çalışma ve kardeşlik ortamını sağlamak olduğunu söyledi.

İftarda katılımcılar ve davetliler, yaptıkları çeşitli yemek ve tatlılarla oruçlarını açtı.

Programa, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete ile merkezde görev yapan yönetici ve çalışanların aileleri de katıldı.

AA / Melih Palas - Güncel

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