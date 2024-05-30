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Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyu yaptığı çalışmalar sergiyle beğeniye sunuldu. Dekoratif ev tekstili ve giyim teknoloji kurslarına yönelik sergiye protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyu yaptığı çalışmalar sergiyle beğeniye sunuldu.

Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında dekoratif ev tekstili ve giyim teknoloji kurslarına yönelik yıl sonu sergisi hazırlandı.

Tepeköy Defne Halk Eğitim Kursu'nda açılan sergiye, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri, Tepeköy mahalle muhtarı Recep Şahin, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Dekoratif ev tekstili usta öğreticisi Asuman Ersoy ve giyim teknoloji usta öğreticisi Nurdan Şirinoğlu, davetlilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi.

Kaynak: AA / Güncel

Karamürsel Kocaeli Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

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