Karamürsel Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri sergilerini açtı - Haberler

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Karamürsel Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri sergilerini açtı

AA - Melih Palas - Güncel
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Karamürsel Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri sergilerini açtı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Görsel Sanatlar Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Görsel Sanatlar Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Öğretmenevi çay bahçesinde düzenlenen serginin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Merkezin müdürü Bahar Kaplan Yavuz, yıl sonunda eserlerini sergileyen kursiyerleri tebrik etti.

Beraberindekilerle serginin açılışını gerçekleştiren Çakır, eserlerin oluşmasında emeği geçen öğretmen ve kursiyerlerden bilgi aldı.

AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel Hisarcık Kocaeli Güncel Haberler

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