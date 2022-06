Karamürsel'den kısa kısa - Haberler

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Karamürsel Kaymakamlığı organizasyonunda Ereğli sahilinde gerçekleştirilen programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın, çevrenin önemine değindi.

Çocuklara yaşanacak güzel, temiz dünya bırakmak için her türlü görevi yerine getirmek zorunda olduklarını vurgulayan Büyükakın, "Çünkü yaşanacak başka dünya yok. O yüzden elimizdekilerinin kıymetini bilmek zorundayız. Çevre günümüz kutlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Ereğli Güzelkıyı Okulu öğrencilerinin hazırladığı çeşitli gösteriler sunuldu.

Daha sonra okullar arası yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün eşi Ümmühan Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun eşi Müjgan Gündoğdu, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve eşi Tuğba Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, siyasi ilçe başkanları, meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kursiyerlerin yıl sonu sergisi açıldı

Karamürsel Belediyesi El Sanatları ve Beceri Kursları'nda eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergide beğeniye sundu.

Ereğli Mahallesi'nde sergi açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Başkan Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın, her şeyin evdeki eğitimle başladığını belirterek, "Türk halk ozanı ve sanatçılarından Neşet Ertaş ne demiş, 'Eğer kadın insansa, erkek insanoğludur.' O zaman kadınlarımızı güçlendirerek ve onların gelecek nesillerimize şekil vermesini desteklemek suretiyle her türlü çalışmalarını sağlayacak şekilde önlerini açmamız gerekiyor. Azmettiğimiz takdirde her türlü engeli aşabilecek azmi taşıyoruz." şeklinde konuştu.

Daha sonra protokol tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi.