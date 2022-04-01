Karamürsel'den kısa kısa

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, "uyuşturucu bağımlılığı", "alkol bağımlılığı", "sigara bağımlılığı" ve "davranışsal bağımlılık" konuları ele alındı.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası ve vatandaşların iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, "Gençlerimizin madde bağımlılığından uzak tutulması için tüm kurumlarımızın üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi sağlıklı birey olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde bulunulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çalıştaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, doktorlar, akademisyenler, daire müdürleri, muhtarlar, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı komiserler, ilçe jandarma komutanlığına bağlı astsubaylar, Karamürsel Belediyesi görevlileri ve STK temsilcileri katıldı.

Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi kongresi yapıldı

Karamürsel 2 No'lu Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Kongresi, Karamürsel Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrede, aidatlar 2022-2023 yıllarında 400+KDV, huzur hakkı 9 bin lira olarak kabul edildi.

Divan başkanlığını Sami Taşçı'nın yaptığı kongrede, tek aday olarak seçime giren Ahmet Utaş 58 üyenin oyunu alarak başkan seçildi.

Ahmet Utaş'ın yönetimi, Abdullah Yılmaz, Sabri Kılıçarslan, Adem Durak, Feridun Erturan, Tahir Altun, Hasan Gündüz, denetim kurulu Murat Durak, Mustafa Yılancı, Şaban Yücebağ, üst birlik kurulu Ahmet Utaş ve Tahir Altun'dan oluştu.