Karamürsel'deki Silahlı Cinayet Davası Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Maksut Beğtaş'ın silahla öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Uğurcan B'nin yargılanmasına başlandı. Sanık olayın ardından pişman olmadığını ifade etti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Maksut Beğtaş'ın silahla öldürülmesine ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Uğurcan B. (22) ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatı, aleyhe beyanları kabul etmeyerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Uğurcan B, olaydan 3 yıl önce babası Hakan B. ile maktul arasında muhtarlık ve arazi anlaşmazlığı yaşandığını, bir süre sonra durumu düzelttiklerini anlattı.

Ancak maktulün, başkaları aracılığıyla kendilerini tehdit ettiğini öne süren Uğurcan B, düzenlenen silahlı saldırıda yengesiyle babasının yaralandığını kaydetti.

Babasının bu olaydan 6 gün sonra hayatını kaybettiğini aktaran Uğurcan B, "Olayın üzüntüsünü atlatamadım, psikolojim bozuldu. Maksut ve ailesinin nerede yaşadığını araştırmaya başladım. Karamürsel'de yaşadıklarını öğrendim. Olay günü Karamürsel'e geldim. Araçla bir süre dolaştım, daha sonra kafeye oturdum. Bu esnada maktulü bankanın önünden geçerken gördüm ve peşinden gittim. Onu gördüğümde aklıma babamın vurulduğu an geldi, başka bir şey düşünemedim. Arka arkaya ateş ettim. Olay sonrasında koşarak uzaklaştım." ifadelerini kullandı.

Uğurcan B, yaşananlardan pişmanlık duymadığını sözlerine ekledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Maksut Beğtaş (56), 6 Ocak'ta Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki ATM'den para çekeceği esnada yanına gelen Uğurcan B'nin silahlı saldırısına uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı Uğurcan B, polis ekiplerince İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yakalanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, maktulü "kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı

Yoğun temponun ardından tatil molası! Havuzda güneş banyosu yaptı
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Dedikodular asılsız çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.