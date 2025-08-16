Karamürsel'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel'de meydana gelen orman yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kocaeli / Karamürsel'de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale / Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

