Üye Girişi
Haberler

Karamürsel'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlçenin Kırsal Tahtalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiği ihbarı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Bursa ve Sakarya orman bölge müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. 2 helikopterin destek verdiği yangın, 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçenin Kırsal Tahtalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiği ihbarı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Bursa ve Sakarya orman bölge müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

2 helikopterin destek verdiği yangın, 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Orman Yangını Acil Durum Karamürsel Sakarya kocaeli Güncel Çevre Dünya Bursa

Erzurum'a inen Hindistan uçağında aramalar sürüyor: Peçeteye, 'Bomba var' yazmış

Hindistan uçağında aramalar sürüyor! Gizemli yolcu ortalığı karıştırıp aradan çekilmiş

 İşte cezaevi çıkışı ilk görüntüler! Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, 'Hala akıllanmamışlar' dedirtti

Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, "Hala akıllanmamışlar" dedirtti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

Türk aktivisti öldüren İsrail'e Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Kayıp Narin'in son sözleri: Çok yorgunum, oyun oynamayalım

Kayıp Narin'in son sözleri bakın ne olmuş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Slovenya Avusturya maçı hangi kanalda? Slovenya Avusturya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? İzlanda Karadağ maçı hangi kanalda? İzlanda Karadağ maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Umut Ünlü kimdir? Umut Ünlü kaç yaşında, nereli, branşı ne? Fas Gabon maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas Gabon maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Fas Gabon maçı hangi kanalda? Fas Gabon maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galler Türkiye maçı CANLI izle! (HD YAYIN) Galler Türkiye maçı nerede ve nasıl izlenir? Ferdi Kadıoğlu maçı canlı izle! Ferdi maçı ne zaman? Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kadroda mı? Fransa İtalya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fransa İtalya maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TV8.5 canlı izle! FRANSA İTALYA TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! 6 Eylül TV8.5 CANLI 4K İZLE El Nesyri maçı canlı izle! Fas Gabon maçı Nesyri kadroda mı? Belçika İsrail maçı hangi kanalda? Belçika İsrail maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title