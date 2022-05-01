Karamürsel'deki Karabali Camii Gençlik Merkezi'nde iftar yapıldı

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iftar programı gerçekleştirildi.

Karabali Camii Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Tarihi Karabali Camii İmam Hatibi Fazlı Biçer, ramazan boyunca 15 iftar organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hayırseverler ve dostlarla huzurlu, bereketli çalışma yaptık ve güzel sonuçlar ortaya çıktı. Yardım eden herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.