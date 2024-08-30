Karamürsel'de Zafer Dalışı Gerçekleştirildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir grup dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağıyla "zafer dalışı" gerçekleştirdi.

Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) tarafından ilçe sahilinde düzenlenen etkinlikte, dalışın ardından deniz yüzeyinde 10 metre uzunluğunda Türk bayrağı açan 17 dalgıç, kıyı şeridinde bekleyenler tarafından alkışlandı.

Dalgıçlar, taşıdıkları bayrağı vatandaşların desteğiyle marşlar eşliğinde karaya çıkardı.

Etkinliğe, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu ve protokol üyeleri katıldı.