Karamürsel'de Yüksek Sıcaklıkta Denize Akın
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yüksek hava sıcaklığına rağmen vatandaşlar denize girerek tatilin keyfini çıkardı. Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği ilçede deniz suyu sıcaklığı 18,5 derece olarak ölçüldü. Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajlarında yoğunluk yaşandı.
Yüksek hava sıcaklığının etkili olduğu Kocaeli'de Karamürsel ilçesi sakinleri, tatil gününü denize girerek değerlendirdi.
Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği ilçede deniz suyu sıcaklığı 18,5 derece ölçüldü.
Yaz mevsiminde kumsalda yürümeyi, deniz havası almayı ve suda eğlenmeyi özleyenler, Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajlarında yoğunluk oluşturdu.
Ailelerin akın ettiği sahil şeridinde gençler denize girerken, yaşlılar kumda güneşlenmeyi tercih etti.