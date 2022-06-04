Karamürsel'de yıl sonu sergisi açıldı - Haberler

Karamürsel'de yıl sonu sergisi açıldı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı. Tepeköy Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Serginin açılışının yapılmasının ardından stantları gezen protokol üyeleri, kurs eğitmenini ve kursiyerleri tebrik etti.??????? AA / Melih Palas - Güncel Karamürsel Hisarcık Kocaeli Güncel Haberler

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