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Karamürsel'de Yeni Sezonun İlk Balık Mezadı Gerçekleştirildi

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Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından olan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Hali'nde, yeni sezonun ilk balık mezadı gerçekleştirildi. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle gece saatlerinde balıkçılar denize açıldı ve çeşitli balıklarla limana döndü. Balıklar açık arttırma usulüyle satıldı.

Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından olan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Hali'nde, yeni sezonun ilk balık mezadı gerçekleştirildi.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle gece saatlerinde "vira bismillah" diyerek denize açılan Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, sabaha karşı palamut, hamsi, mezgit, sardalya ve istavrit başta olmak üzere çeşitli balıklarla limana döndü.

Yapılan duanın ardından çalınan düdükle halde sezonun ilk mezadı başladı. Kasalara doldurulan balıklar açık arttırma usulüyle satıldı.

Kırlangıın kilogramı 400-600 lira, tekirin kilogram 250-300 lira, istavritin kasası 1500 lira, sardalyanın kasası 1000 lira, hamsinin kasası 3 bin lira, turna mezgidin kasası 1200-1500 lira, palamudun çifti ise 250 liradan alıcı buldu.

Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, sezonun balıkçılar için bol, bereketli ve kazasız geçmesini diledi.

"Bu yıl palamut, hamsi, sardalya iyi görünüyor"

Balık komisyoncusu Menderes Karaçoban, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yıl palamut, hamsi, sardalya iyi görünüyor. Yaz döneminde fiyatlar yüksekti. Sezonun açılması ve gırgırların ava çıkmasıyla fiyatlar kısa bir süre içerisinde düşer. Gırgırlar şu anda balık arıyor, 1 hafta 10 gün içerisinde balık piyasası oturur, fiyatlar da düşer, balık bol gözüküyor." diye konuştu.

Ahmet Teke de bu sezon palamut, hamsi ve sardalyanın bol gözüktüğünü belirterek, "Sezonun ilk günü oluşu nedeniyle balık az olur. Deniz biraz soğumaya başladığında balık artar, yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Bölgesi Karamürsel kocaeli Ekonomi Ereğli Ekonomi Güncel Haberler

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