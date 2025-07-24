Karamürsel'de Yeni Otobüs Terminali Açıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel'de inşa edilen yeni otobüs terminali, ilk seferini Balıkesir'e gerçekleştirdi. 1885 metrekare alan üzerine kurulan terminal, 12 otobüs ve 15 midibüs kapasiteli peronlarıyla vatandaşlara hizmet veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel'e inşa edilen otobüs terminalinde ilk sefer gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1885 metrekare alan üzerine kurulan Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali 12 otobüs, 15 midibüs kapasiteli peronlarla hizmet verecek.

İlk seferin Balıkesir'e yapıldığı terminalde, 56 araçlık misafir otoparkı, büfeler, restoranlar, bebek bakım odası, mescit ve çay ocağı bulunuyor.

Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve düzenli bir ulaşım deneyimi sunan terminalde seferler sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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