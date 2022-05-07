Karamürsel'de "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı - Haberler

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Karamürsel'de "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı

AA - Melih Palas - Güncel
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Karamürsel'de 'Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla yapılan "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinlikleri kapsamında yayalar bilgilendirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla yapılan "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinlikleri kapsamında yayalar bilgilendirildi.

İlçe merkezinde emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Faruk Kıraslan da katıldı.

Kaymakam Canbaba, ekiplerle sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı.

AA / Melih Palas - Güncel

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