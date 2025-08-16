Karamürsel'de Yangında Zarar Gören Ormanlık Alanlar Havadan Görüntülendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangın, otluk alanda başlayarak ormanda etkili oldu. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı ve bölgede söndürme çalışmaları sürüyor. Yangından zarar gören ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

Dün saat 13.00 sıralarında otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı.

Bölgede, karadan ve havadan müdahaleyle söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında zarar gören ormanlık alanlar ve tarım arazileri dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
