Karamürsel'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda S.P. isimli bir kişi tutuklandı. Ekipler, aracında 250 gram esrar ve 10 gram kokain ele geçirdi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, Ereğli Mahallesi Mehmet Yusuf Bora Caddesi'nde yapılan uygulamada şüpheli S.P'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin aracında yapılan aramada, 250 gram esrar ve kilitli poşetlerde 10 gram kokain ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı S.P. tutuklandı.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel