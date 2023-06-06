Karamürsel'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yapılan operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli yakalandı. Ayrıca ilçede Dünya Çevre Günü dolayısıyla program düzenlendi.