Karamürsel'de Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 4 Temmuz Mahallesi İnönü Caddesi'nde şüphe üzerine durdukları S.E'nin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada şüphelin üzerinde 4,8 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.E'nin "tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlenmesi" suçundan 490 bin 730 lira para cezası ile arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.