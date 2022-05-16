Karamürsel'de &quot;TÜBİTAK Bilim Fuarı&quot; sergisi açıldı - Haberler

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Karamürsel'de "TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı

AA - Melih Palas - Güncel
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Karamürsel'de 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' sergisi açıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Akçakoca Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Akçakoca Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesince yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında öğrencilerin hazırladığı projeler okulun bahçesinde sergilendi.

Serginin açılış kurdelesini Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba kesti.

Canbaba ve beraberindekiler, daha sonra sergiyi gezerek eserleri inceledi.???????

AA / Melih Palas - Güncel

Bilim Fuarı, Karamürsel, İmam Hatip, Kocaeli, Güncel, Haberler

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