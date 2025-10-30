Karamürsel'de Trafik Kazası: Aileden 3 Kişi Ağır Yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, araç devrildi ve aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
C.K. (35) yönetimindeki 41 EG 741 plakalı otomobil, D-130 kara yolu İzmit istikameti Ereğli mevkisinde kaldırıma çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtardı.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden P.K. (29), S.K. (2), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel