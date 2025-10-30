Haberler

Karamürsel'de Trafik Kazası: Aileden 3 Kişi Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, araç devrildi ve aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

C.K. (35) yönetimindeki 41 EG 741 plakalı otomobil, D-130 kara yolu İzmit istikameti Ereğli mevkisinde kaldırıma çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtardı.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden P.K. (29), S.K. (2), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
