Karamürsel'de 'Sevgi Varsa Engel Yok Derneği' Açıldı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 'Sevgi Varsa Engel Yok Derneği' açılışı gerçekleşti. Törene Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve birçok yerel yetkili katıldı. Ayrıca İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı'nın olağan kongresinde Rafet Kurban yeniden başkan seçildi.
4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde faaliyet gösterecek derneğin açılış törenini Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık yaptı.
Törene, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.
Açılıştan konuşan Çalık, derneğin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
İyi Parti Karamürsel İlçe Başkanlığına Rafet Kurban seçildi
Karamürsel İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde Rafet Kurban, başkanlığa yeniden seçildi.
Karamürsel Öğretmenevi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen tek adaylı kongrede Kurban, 400 delegeden, 126'sının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.
Kongreye, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Kamil Şirin, ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.
Kurban'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:
"Tarık Kuzuoğlu, Mehmet Düşgün, Muharrem Uzun, İsmail Avcı, Hayrettin Ciniviz, Semra Gürlek, Metin Yavuz, Ayşe Balta, Beytullah Engindeniz, Hüseyin Kızılkaya, Emine Eryılmaz, Celal Oğuzhan Akın, Melih Görken, Recep Yılmaz, Selda Demirci, Bülent Altın, Burhan Sönmezer"