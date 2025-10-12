Haberler

Karamürsel'de 'Sevgi Varsa Engel Yok Derneği' Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 'Sevgi Varsa Engel Yok Derneği' açılışı gerçekleşti. Törene Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve birçok yerel yetkili katıldı. Ayrıca İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı'nın olağan kongresinde Rafet Kurban yeniden başkan seçildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Sevgi Varsa Engel Yok Derneği" gerçekleştirilen törenle açıldı.

4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde faaliyet gösterecek derneğin açılış törenini Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık yaptı.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.

Açılıştan konuşan Çalık, derneğin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

İyi Parti Karamürsel İlçe Başkanlığına Rafet Kurban seçildi

Karamürsel İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde Rafet Kurban, başkanlığa yeniden seçildi.

Karamürsel Öğretmenevi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen tek adaylı kongrede Kurban, 400 delegeden, 126'sının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Kongreye, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Kamil Şirin, ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.

Kurban'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

"Tarık Kuzuoğlu, Mehmet Düşgün, Muharrem Uzun, İsmail Avcı, Hayrettin Ciniviz, Semra Gürlek, Metin Yavuz, Ayşe Balta, Beytullah Engindeniz, Hüseyin Kızılkaya, Emine Eryılmaz, Celal Oğuzhan Akın, Melih Görken, Recep Yılmaz, Selda Demirci, Bülent Altın, Burhan Sönmezer"

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
6-1'lik maç sonrası Montella'nın büyük üzüntüsü: Onun da gol atmasını bekliyorduk

6-1'lik maç sonrası büyük üzüntüsü: Onun da gol atmasını bekliyorduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
6-1'lik maç sonrası Montella'nın büyük üzüntüsü: Onun da gol atmasını bekliyorduk

6-1'lik maç sonrası büyük üzüntüsü: Onun da gol atmasını bekliyorduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.