Karamürsel'de Sahilde Ölü Yunus Yavrusu Bulundu
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Ereğli Mahallesi'nde yürüyüş yapanlar, sahilde hareketsiz bir yunus yavrusu buldu. Olay yerine gelen ekipler, yavruyun ölüsünü denizden çıkararak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne teslim etti.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahilde ölü yunus yavrusu bulundu.
Ereğli Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yürüyüş yapanlar, sahilde hareketsiz yunus yavrusu olduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Karamüsel Belediyesine bağlı ekipler, denizden çıkardıkları ölü yunus yavrusunu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
İncelemenin ardından hayvanın gömüleceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel