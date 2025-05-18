Karamürsel'de Sahilde Erkek Cesedi Bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu.

4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde sahilde bulunan kayalıklarda hareketsiz duran kişiyi görenler durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.