Karamürsel'de Sahilde Erkek Cesedi Bulundu

Karamürsel'de Sahilde Erkek Cesedi Bulundu
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 Temmuz Mahallesi'ndeki kayalıklarda hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu.

4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde sahilde bulunan kayalıklarda hareketsiz duran kişiyi görenler durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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