Karamürsel'de 'Sağlık İçin Hareket Et' etkinliği düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Sağlık İçin Hareket Et" sloganıyla yürüyüş ve bisiklet turu gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, kamu kurumu ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

4 Temmuz Mahallesi Atatürk Anıtı önünde toplanan grup, Kayacık Mahallesi Karamürsel Su Altı Sporları Derneğine kadar yürüdü.

Bazı katılımcılar ise Ereğli Mahallesi sahiline kadar bisiklet kullandı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur, yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilinci oluşturmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için 10 Mayıs'ın "Dünya Sağlık İçin Hareket Et" ve 16 Mayıs'ın "Obezite Günü" olarak belirlendiğini aktararak, bu kapsamda etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Yıldız ile İlçe Milli Eğitim şube müdürleri de katıldı.