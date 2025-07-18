Karamürsel'de Oyun Parkında Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir çocuk oyun parkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu parkın oyun grupları kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde oyun parkında çıkan yangın söndürüldü.

Kayacık Mahallesi Rehber Sokak'taki çocuk oyun parkından alevler yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında parktaki oyun grupları kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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